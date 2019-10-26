搜救犬退休後去哪裡 內政部近3年開放認養11隻

（中央社記者侯姿瑩台北26日電）參與救災任務的搜救犬退休後會去哪裡，內政部今天表示，搜救犬約在7至8歲就會視情況除役；近3年來，已開放民眾認養11隻除役的搜救犬，希望讓毛英雄有完善的退休生活。

內政部發布新聞稿表示，依規定，搜救犬大約在7至8歲就會視工作、體能狀況除役。消防署於民國106年到108年間，已開放民眾認養11隻除役的搜救犬，以結合民間資源讓奉獻於救人的搜救犬能有完善的退休生活。

消防署指出，開放認養的搜救犬個個來頭不小，其中名為「阿六」的搜救犬堪稱國內元老級的多功能搜救犬，曾參與民國105年台南大地震協助搜救，於106年除役後由朱小姐認養。朱小姐原為民間山難搜救隊成員，目前「阿六」跟朱小姐在台中過著悠閒的退休生活。

消防署進一步表示，在搜救犬除役後，消防署會公告於網站，供民眾認養。為保障搜救犬退役生活，消防署會先了解認養人的居住環境、家中成員、是否有公園可供散步、家中是否現有養犬或其他動物等。

內政部也強調，搜救犬一生短短十餘載，前3分之2為國家、為人民，接受艱苦訓練，執行救災任務、搶救人命；除役搜救犬雖然體力不如壯年期，但健康狀態良好，且曾受過專業訓練，希望透過認養，能讓功成身退的毛英雄，享有幸福退休生活。（編輯：黃國倫）1081026