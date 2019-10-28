國家人體生物資料庫平台上線 揭精準醫療里程碑

（中央社記者吳柏緯台北28日電）行政院協調衛福部及國衛院，整合現有人體生物資料庫，建置「國家級人體生物資料庫整合平台」將於30日正式成立，將為台灣精準醫療發展立下新的里程碑。

行政院科技會報辦公室今天表示，隨著AI人工智慧在醫療現場應用，近年的精準醫療及新興療法，進展神速，而兼具一致性與品質的人體生物資料庫（Biobank）及衍生數據，對於生醫創新技術與產品的開發，占有關鍵地位，也是奠定台灣精準醫療健發展的重要基礎。

為了擴充資料庫的效能並提升價值，讓現有資料能夠妥善運用，由行政院協調，衛生福利部、國家衛生研究院共同合作，整合台灣現有的人體生物資料庫（Biobank），打造為「國家級人體生物資料庫整合平台」。科技會報辦公室指出，透過這個平台可以使現有的資料共享、共用，並讓內容廣泛的資料庫網絡發揮最大綜效。

科技會報辦公室表示，精準醫療是當前及未來的全球趨勢，將持續為醫療帶來全新的變革及發展。台灣具有優質的醫療體系、豐富的臨床試驗經驗，還有世界第一的健保系統，提供寶貴的醫療健康資料，更有31家Biobank累積近450萬檢體組數與46萬參與人次，提供獨特的生物醫學資源，這些都是台灣發展精準醫療的優勢。

此外，科技會報辦公室指出，台灣在資通訊（ICT）產業領域擁有國際競爭優勢，資訊、半導體、光電相關人才濟濟，軟硬體開發技術領先全球，透過生醫及ICT跨域合作（Bio-IT），將資源及數位資訊開放分享，結合數位化科技應用在精確檢測技術及設備、精準藥品開發、個人化醫療等。

科技會報辦公室進一步說明，「台灣精準醫療啟航暨Biobank整合平台聯盟」將於30日在台大醫院國際會議中心正式宣示成立，屆時31家Biobank的醫院與單位代表與會，共同見證台灣精準醫療發展的新里程碑，這也是全國首次醫界大聯盟；此外也有人工智慧專家與科技大廠代表參與，分享對於整合平台的期待與展望。（編輯：林孟汝）1081028