女童鼻腔誤入豌豆險致命 台灣醫送愛到斐濟救援

（中央社記者陳偉婷台北30日電）台灣醫療資源豐富，一定難以想像，在遙遠的斐濟，有女童因一顆誤入鼻腔的豌豆有致命危機；還有不少人因鼻息肉，飽受無法用鼻子呼吸之苦。台灣醫療人員送愛到斐濟，破解困境。

國泰綜合醫院醫療團隊近日第12度前往斐濟進行醫療服務，提供耳鼻喉科門診、手術（功能性鼻整形、扁桃腺切除）、腸胃鏡檢查及息肉切除等服務。

國泰醫院耳鼻喉科醫師陳雍元上午接受中央社記者採訪時說，斐濟2個大島只有2名耳鼻喉科醫師，民眾如果遇到鼻塞、慢性鼻竇炎等狀況，一般難以就診，只能忍耐。

慢性鼻竇炎會造成不正常組織增生，陳雍元說，如果沒有及時處理，息肉會一直長大，可能脹滿鼻腔，除影響呼吸、外觀，晚上睡覺會打呼、有呼吸中止風險，也可能壓迫到腦、眼睛的神經，造成其他併發症。

一名在斐濟醫院服務的18歲實習護士，10年來飽受鼻息肉困擾，長期無法用鼻子呼吸，一直想接受手術處理，但又害怕開刀。但長期觀察國泰醫療團到斐濟服務，她才終於下定決心手術，術後終於能再用鼻子呼吸，讓她感到開心不已。

國泰醫療團此次服務還幫2名患有先天扁桃腺肥大的兒童進行扁桃腺切除手術，這也是國泰醫療團在Labasa Hospital進行的首例小兒扁桃腺切除手術，術後病童恢復狀況良好，都沒有發生併發症。

陳雍元說，術後可改善病童過去因扁桃腺肥大造成的睡眠障礙、張口呼吸、半夜容易驚醒、平時容易哭鬧等問題，讓病童家屬甚為感謝。

國泰醫院麻醉科醫師馮育斌受訪時表示，服務期間讓他印象深刻的是幫一名2歲女童取出鼻腔內豌豆。她因玩耍不慎讓豌豆掉進鼻孔，在診間哭鬧不休，剛好遇到國泰醫療團，在醫療團隊通力合作下，由麻醉科先幫病童全身麻醉，再由耳鼻喉科接續取出豌豆，過程只花5分鐘就輕易解決在當地因缺乏耳鼻喉科被視為棘手的醫療問題。

陳雍元表示，在台灣也常發生孩子呼吸道誤入小東西，但只要及時取出，不會造成大問題。但在斐濟，因醫療資源較少，如果拖著不處理，鼻腔有異物，鼻中膈的組織可能潰爛、發炎、缺血，鼻孔可能破洞，呼吸會發出口哨聲。如果是誤入腐蝕性物品，鼻子還可能塌陷，嚴重影響外觀。如果夾取的時候不小心，異物被愈推愈深入、誤入氣管也可能有致命危機。（編輯：謝雅竹）1081030