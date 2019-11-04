高雄榮總屏東大武分院11/5動土 3年完工

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）高雄榮民總醫院今天指出，高榮屏東大武分院將在明天動土，將以區域急重症醫療後送醫院為目標，是全國唯一設置在公園裡的急重症醫院，預訂民國111年底完工啟用。

高榮發布新聞稿表示，屏東大武分院以區域急重症醫療後送醫院為目標，預計111年底完工啟用，規劃提供622床（含一般急性病床450床）、醫護行政人員達1122人；將設置內科與外科重症加護中心、癌症防治中心及34個醫療專科。

高榮指出，屏東大武分院將提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護，彌補屏東地區醫療資源缺口，讓急重症醫療在地化，達到急慢性醫療整合，成為全人照護標竿醫院，藉以提升醫療人員照護水準，進而增進屏東人就醫可近性及便利性。

分院醫療大樓規劃為地下2層、地上9層的鋼筋混凝土結構建築，外觀色彩將以大色系為主，並以綠建築標章黃金級為目標，降低醫院造成的環境負擔。

高榮表示，未來屏東大武分院將與屏東縣政府攜手推動長照2.0，深耕偏鄉醫療，讓在地鄉親能享有全方位的照顧，並落實國家照顧偏鄉的醫療政策，朝著科技管理邁進，醫療資源即時性及靈活運用，提供患者快速及完整的照護。（編輯：戴光育）1081104