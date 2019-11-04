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電商購物主題刮刮樂虎來寶上市 頭獎200萬元

最新更新：2019/11/04 12:31
台灣彩券公司4日舉辦「電商購物主題刮刮樂全球首發記者會」，首次與Yahoo奇摩跨界合作，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。中央社記者吳佳蓉攝　108年11月4日
台灣彩券公司4日舉辦「電商購物主題刮刮樂全球首發記者會」，首次與Yahoo奇摩跨界合作，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」。中央社記者吳佳蓉攝　108年11月4日

（中央社記者吳佳蓉台北4日電）「雙11」瘋購物兼做公益，台彩與Yahoo奇摩跨界合作，推出全球首款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，除既有獎項，每張還加碼送Yahoo奇摩購物折價券，協助衝高公益彩券買氣、也藉此拓展新客群。

台彩今天舉辦「電商購物主題刮刮樂全球首發記者會」，台灣彩券公司總經理蔡國基表示，在不斷創新玩法、帶動買氣下，今年刮刮樂銷售有明顯成長，不僅春節銷售額打破紀錄，第2季、第3季也「淡季不淡」，今年截至10月底，刮刮樂銷售額年增23%，關鍵就是產品及行銷上的創新。

繼推出結合國片電影、棒球、手遊等主題刮刮樂後，台彩今天推出全球第一款電商購物主題刮刮樂「虎來寶」，除有3個頭獎200萬元及超過15萬個1000元以上獎項，每張還會加碼送Yahoo奇摩購物中心折價券，最高可獲得單品9折機會（上限180元），合計紅包總價達6億元。

Yahoo母公司Verizon Media亞太區共同董事總經理王興表示，公益不是放煙火，必須要持之以恆，希望透過「虎來寶」刮刮樂跨界合作，讓大家在11月精打細算、瘋狂購物同時，也能一起懷著善心做公益。

另一方面，台彩也在今天推出「2020向前行」刮刮樂，頭獎100萬元多達50個，是目前市面上百萬獎項最多的一款，整體中獎率34.12%。（編輯：趙蔚蘭）1081104

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