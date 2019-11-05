破解經濟交通雙弱勢 許維堅成偏鄉兒童守護者

（中央社記者陳偉婷台北5日電）台灣兒童精神醫療資源城鄉分配不均，草屯療養院醫師許維堅有感偏鄉經濟、交通弱勢，整合門診、心理諮商資源，破解弱勢家庭就醫困境，成為心裡受苦孩子的守護者。

衛生福利部今天舉行所屬醫院優良暨資深典範醫師頒獎典禮，在草屯療養院服務26年的兒童青少年精神科主任許維堅，因無私守護兒青心理健康，推動兒童社會心理處遇行動方案、發展過動症及自閉症的多元整合治療模式，獲得資深典範獎。

許維堅上午接受中央社記者採訪時表示，台灣兒童、青少年精神醫療資源有城鄉差距，以南投來說，因地廣、人口較少，且居民的經濟水平較之全國來說偏低，加上醫療可近性也不高，若家長沒有足夠的健康意識，孩子可能出問題也難以就醫。

為了破解經濟、交通兩大就醫瓶頸，許維堅整合醫療資源，將門診、護理、職能治療、心理治療、諮商等安排在同一天的同一時段，如果孩子有需求，就醫當天就能立即得到相關資源，不用再另排時間，省去許多交通和時間成本，也增加爸媽願意帶孩子就醫的誘因。

許維堅說，孩子的健康很重要，尤其心理健康更不容忽視，但現代社會高壓，家長也承受很多壓力，孩子無形中也累積很多壓力或創傷，如果沒有協助排解，也難健康長大。

曾有一名孩子，因腦中長了良性的腫瘤而到大醫院就醫，但可能因突然轉換環境，加上急性壓力事件，讓孩子精神有些錯亂和失序。經轉介到草屯療養院就醫，住院1週後，狀況回穩，後續又持續追蹤，協助孩子處理心理、發展遲緩等問題，現在孩子已順利高中畢業。

許維堅表示，這就是從事兒童青少年精神醫療最重要的意義，協助暫時受挫的孩子，有繼續往前走的動力和勇氣。每每看到過去曾協助過的孩子，如今有良好的發展，就是他最大的安慰。

此外，金門醫院副院長董文雅29年醫師執業生涯中，有22年奉獻離島醫療，提升金門醫療量能；基隆醫院家庭醫學科主任蕭永薰29年來積極推動社區醫療照護，守護大基隆地區民眾健康。嘉義醫院骨科主任蘇怡仁29年在部立醫院工作，幾乎以院為家，助社會貧困及弱勢者得到良好的醫療照護。台中醫院腎臟科主任許煜煌30年致力提升腎臟病病人就醫品質，都獲得資深典範獎肯定。（編輯：管中維）1081105