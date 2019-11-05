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公費流感疫苗未納老師 疾管署：非高風險群

最新更新：2019/11/05 17:39

（中央社記者陳偉婷台北5日電）全教產今天質疑教師未納入公費流感疫苗接種對象，吝於照顧老師。疾管署回應，未滿50歲、身體健康的老師非流感重症高風險群及高傳播群，且老師應比孩子更懂自我防護。

全國教育產業總工會新聞稿指出，學校教師為第一線直接接觸學生的工作人員，也是發生流感的高危險群，卻非公費流感疫苗補助對象，質疑衛生福利部防疫不同步，照顧學生卻吝於照顧老師。

疾病管制署副署長羅一鈞下午接受聯訪時表示，公費流感疫苗接種對象除學生外，包含50歲以上者、高風險慢性病人，意即僅50歲以下、健康狀況良好的老師不是公費對象。

羅一鈞說，衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組專家們曾討論相關議題，但有鑑於健康良好的中壯年教師並非流感重症高風險群，且目前國際間沒有相關研究顯示教師在流感病毒有較高的傳播率，非屬高傳播族群，因此未將未滿50歲的老師納入。

羅一鈞也表示，成人應都知道傳染病的防範措施，有別於小孩可能衛生習慣還待養成，成人應有自我防護的能力。

公費流感疫苗接種對象，除學生、醫事人員外，另包含50歲以上成人、高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒園托育人員等。

羅一鈞表示，公費接種對象納入幼兒園托育人員及托育機構專業人員，主要是考慮幼兒是感染流感後併發重症的高危險群，讓幼兒園老師們接種是為了保護孩子。（編輯：管中維）1081105

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