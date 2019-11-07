接見大愛獎得主 副總統：擬增225個社區服務據點

（中央社記者溫貴香台北7日電）副總統陳建仁今天接見大愛獎得獎人表示，為提升社區式服務量能，預計民國108年至109年將新增225個社區式服務據點；且7月起推動社區式身心障礙服務與長照銜接專案，預計將投入6000多萬元經費，全面調高補助水準並提升服務量。

陳副總統下午在總統府接見第22屆「大愛獎」得獎人及其身心障礙子弟，副總統致詞表示，中華慈光愛心會自民國87年起，每年辦理大愛獎表揚活動從不間斷，今年已邁入第22屆。藉由得獎事蹟彰顯親情的無私與偉大的情操，對於慈光愛心會的付出與努力，他獻上最誠摯的感謝。

副總統提到，歷屆「大愛獎」得獎人，都是由各單位推薦傑出身心障礙者尊長參加候選，經過3階段嚴格評選出11組得獎人。每位得獎人對於身心障礙子女及手足的照顧都相當令人感佩，充分展現勇於面對及積極創造無限可能的精神，更是值得肯定與學習。

副總統指出，目前全國身心障礙者超過117萬人，占總人口的5%。政府在103年國際身心障礙者日正式施行「身心障礙者權利公約施行法」，藉由自主承諾履行公約規定，進一步來保障身心障礙朋友平等參與政治、經濟、社會及文化的機會。

為提升社區式服務量能，副總統說，衛福部已督導各地方政府依需求擬訂「建置未來5年（105年至109年）身心障礙照顧服務資源計畫」，到今年第2季已有628個據點，預計108年至109年將新增225個社區式服務據點。

副總統也提到，長照2.0計畫已納入全年齡失能身心障礙者，自今年7月起推動社區式身心障礙服務與長照銜接專案，預計將投入新台幣6000多萬元經費，以全面調高社區式身心障礙服務體系補助水準並提升服務量能，提升全國身心障礙者取得在地服務資源的便利性，並依個別需求提供服務，使其獲得更完善的照顧。

副總統期盼，每位身心障礙朋友都能克服自身的障礙，以樂觀進取的態度面對各種挑戰，更期望社會大眾對於身心障礙者能有更多理解，共同創造更加友善無障礙的社會環境，讓所有的身心障礙朋友，都能夠找到自主與自信的生活，勇敢實現人生價值與理想。（編輯：蘇志宗）1081107