澄清湖有登革熱傳播風險 高雄市插警戒旗

時序轉涼，但高雄均溫仍高，高雄市衛生局近來在澄清湖園區大門及遊客多的遊憩點插上約20面登革熱警戒旗，請遊客要特別留意防疫。（高雄市衛生局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年11月19日

（中央社記者王淑芬高雄19日電）時序轉涼，但高雄市均溫仍高，市府衛生局對可能感染點做登革熱防疫，連續在澄清湖及周邊做病媒蚊密度調查，查獲容器等逾200隻白線斑蚊，已在遊憩區插警戒旗並籲加強防疫。

衛生局今天發布新聞稿指出，澄清湖風景區可能是高雄市第58例登革熱確診個案的感染地點，為避免疫情於園區擴散蔓延，防疫團隊自4日到15日連續2週進行澄清湖園區內病媒蚊密度調查等防治工作。

衛生局指出，防疫人員在澄清湖中興塔、遊客服務中心後方樹林區、烤肉區等地點發現水族箱，玻璃瓶及集水井等孳生病媒蚊幼蟲，2週期間累計查獲13個大小不等的積水容器孳生大量病媒蚊，捕獲121隻可能傳播登革熱白線斑蚊。

衛生局說近來邀集自來水公司人員出席「高雄市政府登革熱特別小組會議」，盼台水公司規劃動員策略及清除孳生源，務必在短時間內降低病媒蚊密度，減少疫情傳播風險。

衛生局簡任技正潘炤穎今天告訴中央社記者，18日再針對風景區環境做孳生源複查，園區仍查獲2處陽性孳生源，捕獲65隻成蚊，還有風景區旁大埤路廢棄眷舍空屋群也有陽性孳生源及捕獲15隻斑蚊，促台水加強環境管理。

他指出，澄清湖為源保護區不能做化學噴藥防治，只能加強環境清理，衛生局要求自來水公司第七管理處，務必在一週內清除廢棄眷舍破損空屋室內外髒亂垃圾、積水容器及雜草，儘速拆清破損空屋，務必盡速清除各式髒亂積水容器，降低斑蚊密度。

衛生局並在澄清湖大門及遊客多的遊憩點插上登革熱警戒旗約20面，請遊客要特別留意防疫。

衛生局說，雖然時序將入冬，但南部地區氣溫普遍在25度以上，涼爽的氣溫極為適合登革熱病媒蚊孳生，呼籲市民不可掉以輕心。（編輯：黃世雅）1081119