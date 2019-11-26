信義區耶誕樹點燈 過節氣氛濃估帶動400萬人潮

信義商圈的巨型耶誕樹選在26日點燈，宣告耶誕檔期正式開跑，預計帶動400萬人潮。中央社記者吳柏緯攝 108年11月26日

（中央社記者吳柏緯台北26日電）距離耶誕節不到一個月，信義商圈的巨型耶誕樹選在今晚點燈，宣告耶誕檔期正式開跑。由於信義耶誕節逐漸成為知名景點，百貨業者評估，今年耶誕檔期可帶來400萬人潮。

每到了耶誕節，位在信義區的香緹廣場都會布置巨型耶誕樹，搖身一變成為拍照打卡熱點，不但應景，甚至吸引許多國外觀光客前來朝聖，逐步成為台灣耶誕節的代表活動之一。

今年的信義區巨型耶誕樹在今晚正式點燈，象徵今年信義區的耶誕檔期正式開跑，包含新光三越A4、A8、A9、A11等四店店長外，歌唱選秀節目「聲林之王2」的冠軍李艾薇也與戰友吳霏、曾韻璇出席點燈儀式，並獻唱多首歌曲。

新光三越A9館店長孫紹堃告訴中央社記者，每年12月信義區的各家百貨業者都會各自安排耶誕活動，耶誕節也逐步從「點」變成「面」，確實有不少的國內外觀光客會特地到信義商圈享受耶誕氣氛。

今年的耶誕點燈從今天起，一路到明年1月2日，對於耶誕活動帶來的人潮，孫紹堃表示有信心。他指出，透過4家店面過往的來客統計以及鄰近的市政府、象山與台北101等3個捷運站的人流資料評估，今年37天的點燈期間可望吸引至少400萬的人潮。

除了巨型耶誕樹外，每天下午4時30分到晚上8時，每30分鐘將於耶誕樹前舉辦1場夢幻雪花燈光秀，整檔期間超過400場。此外，還有1條從新光三越A4一路延伸至A11，由超過30萬顆燈泡打造，長320米的星光大道。（編輯：楊凱翔）1081126