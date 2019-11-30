向醫學生買手機涉威脅 衛福部證實為國健署科長

有北醫學生上網賣手機，卻遭自稱衛福部官員的買家索賠、涉嫌威脅，引發熱議。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

（中央社記者張茗喧台北30日電）有北醫學生上網賣手機，卻遭自稱衛福部官員的買家索賠、涉嫌威脅，引發熱議。衛福部晚間證實，當事人是國健署的周姓科長，此事已影響機關形象，將於12月2日召開考績會議處。

媒體報導，這名北醫牙醫系學生上網賣掉二手手機，買家事後卻傳訊息給學生表示手機鏡頭破損、要求賠償，不僅自稱在衛生福利部心理及口腔健康司上班，恐嚇學生「以後你參加PGY（畢業後一般醫學訓練）訓練就會遇到我」。學生將整起對話紀錄放上PTT引發熱議；經網友肉搜發現買家疑是國民健康署周姓科長。

衛福部今天晚間10時發布新聞稿說明初步調查結果。新聞稿指出，上午發現此事即由政風單位及國健署立即啟動著手調查。

衛福部表示，周姓科長初步詢問時，先是稱其帳號遭盜用，但經政風單位進一步詢問與釐清事實，在今晚才坦承手機交易與PTT、LINE帳號及留言都是他所為。

衛福部指出，有關周姓科長因個人行為致嚴重影響機關形象，國健署將於12月2日上午將召開考績會討論，依規定予以議處。（編輯：孫承武）1081130