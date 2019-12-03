立院三讀 統一刑法罰金標準銀元調整為新台幣

（中央社記者王揚宇台北3日電）立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，統一刑法罰金刑的計算標準；民進黨立委周春米說，原罰金刑分為銀元和新台幣，還有不同的換算倍數，因此她提案修法，增加條文明確性。

針對刑法罰金金額算法，立法院司法及法制委員會召委周春米說明，由於我國的貨幣單位，從早年的銀元改為新台幣，因此當民眾看到刑法法條中寫的罰金金額，第一步要先查閱法條沿革，確認該條最後公布施行時間，第二步再去比對刑法施行法第1條之1條文的「時間表」，才知道究竟銀元要換算成新台幣，是要乘以30倍，或要乘以3倍。

周春米表示，刑法法典中的罰金數額，有3段不同換算標準；若是在民國72年6月26日前公布施行（且未再修正）的條文，貨幣單位為銀元，換算成新台幣要乘以30倍，例如刑法第135條妨礙公務罪，條文中規定的300元以下罰金，換算後為新台幣9000元。

周春米指出，若是72年6月26日至94年1月7日期間公布施行（且未再修正）的條文，貨幣單位為銀元，換算成新台幣要乘以3倍，例如刑法第201條之1偽造變造塑膠票證罪（或可稱：偽造支付工具罪），條文中規定得併科3萬元以下罰金，換算成新台幣為9萬元。至於94年1月7日刑法修正施行後，刑法分則編所定罰金的貨幣單位為新台幣。

周春米說，本次提案只處理技術層面的金額換算，將罰金均改為新台幣，沒有變動條文的實質內容，或許這在法律上不是很大變動，但對刑法法典的權威性及提升民眾的信賴感，是必須要推動的基礎工作。（編輯：郭萍英）1081203