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立百病毒致死率高 專家警告：疫情擴散潛力強

最新更新：2019/12/09 13:45

（中央社倫敦9日綜合外電報導）全球衛生與傳染病專家今天說，一種由蝙蝠帶原、名為立百病毒（Nipah）的致命病毒已經在南亞和東南亞地區爆發人際傳染，擁有「很強的疫情擴散潛力」。

專家表示，1999年在馬來西亞和新加坡發現的立百病毒已經爆發疫情，致死率在40%到90%之間，且已散布到數千公里外的孟加拉和印度，然而目前尚沒有藥物或疫苗可以對抗這種病毒。

路透報導，流行病防範創新聯盟（CEPI）執行長海契特（Richard Hatchett）說：「發現病毒迄今已過了20年，但世界仍沒有做好充足的準備來因應這種由立百病毒構成的全球衛生威脅。」流行病防範創新聯盟是本週在新加坡舉行的立百病毒會議共同主辦者。

流行病防範創新聯盟於2017年成立，由疾病專家、公共、私人、慈善機構和民間組織共同合作，試圖加緊發展疫苗對抗新發現及未知的傳染疾病。

聯盟首波鎖定的疾病之一就是立百病毒，這種病毒主要由特定幾種食用水果的蝙蝠和豬隻帶原，也可以直接人傳人，或是透過食用遭感染的食物傳染。

立百病毒首度被發現的2年內就已經散布到孟加拉，自2001年以來已經在當地爆發數波疫情；印度克勒拉省去年爆發的立百病毒疫情造成17人死亡。

海契特說：「目前為止，立百病毒疫情被控制在南亞和東南亞地區，但這種病毒擁有很強的疫情擴散潛力，因為帶原的果蝠遍布整個熱帶和副熱帶地區，區域人口超過20億。」

他說，由於立百病毒也能人傳人，理論上也能散播到人口稠密的地區。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1081209

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