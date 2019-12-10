女染瘧疾罕見復發 瘧原蟲潛伏肝臟趁機作亂

疾病管制署10日公布，一名曾到衣索比亞工作女性10月在當地染瘧疾，回台後血液沒有瘧原蟲卻復發，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗確診感染間日瘧。中央社記者陳偉婷攝 108年12月10日

（中央社記者陳偉婷台北10日電）疾管署今天公布，一名曾到衣索比亞工作女性10月在當地染瘧疾，回台後血液沒有瘧原蟲卻復發，確診感染間日瘧，為罕見瘧疾復發個案，研判是瘧原蟲潛伏肝臟伺機作亂。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報指出，國內新增1例境外移入瘧疾病例，為南部50多歲台灣女性，8月上旬至10月下旬曾至非洲衣索比亞工作，但未取得及服用瘧疾預防用藥，10月中旬因發燒於當地就醫，診斷疑似瘧疾收治住院4天，狀況改善後出院未再服藥。

不過，個案10月下旬回台入境時雖無症狀，但主動通報機場檢疫站在非洲當地疑似感染瘧疾，並於隔天就醫，血片鏡檢影像未發現瘧原蟲。但12月6日個案因發燒、上呼吸道感染症狀就醫，採血檢驗發現疑似瘧原蟲，經通報檢驗確診感染間日瘧，目前還在住院中。

疾管署副署長羅一鈞說，此為罕見的瘧疾復發個案，前一例瘧疾復發個案發生在2016年，個案曾在2015年到印度，結果隔了一年才復發，同樣是感染間日瘧。民眾若到瘧疾高風險區，如非洲、印度，都要小心提防。

瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、熱帶瘧、卵形瘧；其中以間日瘧及熱帶瘧最常見。

疾管署防疫醫師林詠青說，大多數人感染瘧疾後，症狀可能於7天至30天內出現，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀。

如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

林詠青說，間日瘧造成重症的風險較低，但間日瘧和卵形瘧有一個特性，可能會潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發。因此治療完血液瘧原蟲之後，必須持續服用14天藥物根除治療，以避免復發。

今年截至12月9日共計7例瘧疾病例，均為境外移入，近5年個案感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以熱帶瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，先到國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物。

林詠青說，民眾旅遊期間請盡量穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，並住在有紗門紗窗的房舍；返國後如出現疑似症狀應儘速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以作為診斷與治療參考。（編輯：張雅淨）1081210