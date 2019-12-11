思覺失調仍願人生如花 病友用創作盼去汙名化

（中央社實習記者蕭惠敏、記者陳清芳台北11日電）順子在19歲那年開始出現幻覺，確診思覺失調。接觸陶藝復健已20年的他，透過創作玫瑰花器發聲，願人生燦爛如花，盼病友們勇敢面對病情，消除大眾汙名化標籤。

衛生福利部主辦、八里療養院承辦「我是藝術家，希望被看見」特展，即日起至12月30日在中正紀念堂展出。邀請12名受思覺失調所困的藝術家，展覽上百件油畫、陶藝、國畫，以及手工藝等作品，讓民眾了解他們獨特的才華與疾病奮戰成果。

今年46歲的順子（化名），早年因病學業被迫中止，也無法服兵役。他在接受各大醫院治療後，最後轉至八里療養院，參加陶藝坊職能治療，在復健到獲獎過程中，慢慢找到自我價值，繼續朝康復之路邁進。

細數順子這次展出的逾40件的陶藝品，幾乎離不開玫瑰花、家園，以及愛的理念，他笑說，希望能和家人相處愉快，和睦相處。

其中，「心房」一作耗費3週時間，這項陶藝品是一間鑲有玫瑰、屋頂豎立一根避雷針的房子。順子解釋，避雷針代表阻擋厄運，花即是愛，至於房子的大門象徵永遠敞開。

接治順子的八里療養院職能治療科主任張自強表示，思覺失調治療除藥物控制外，也會以藝術創作為治療媒介，如這次特展所呈現的捏塑、繪畫等創作。

張自強說，展覽除讓民眾認識精障者在參與藝術活動後對症狀穩定的助益外，更期待扭轉汙名化的標籤，盼民眾能用正向、開放的態度接納他們。（編輯：陳清芳）1081211