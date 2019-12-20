油價恐連2漲 估23日起98汽油漲破31元大關

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）受到國際油價走揚影響，預估國內油價將連續2週調升，23日起汽、柴油每公升價格將分別調漲新台幣0.3元、0.4元，98無鉛汽油恐漲破31元大關，實際價格依中油22日公布為準。

不過，因目前中油與亞鄰各國油價稅前批售價顯示，台灣與韓國92無鉛汽油僅差0.02元，受中油油價公式中規定須為「亞鄰競爭國最低價」限制，漲幅有可能收歛。

汽、柴油價本週已經調漲0.4元，依中油油價公式計算，在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估23日起汽、柴油零售價格每公升約各調漲0.3元、0.4元。

如依預估，92無鉛汽油每公升為27.6元，95無鉛汽油每公升29.1元，98無鉛汽油每公升31.1元，超級柴油每公升25.6元。汽油價格2週累積漲幅高達0.7元，若加滿50公升油箱得多花35元。

美中貿易戰傳出好消息，雙方達成第一階段貿易協議，美國最新經濟數據表現亮眼，激勵投資人信心，另外，美國商用原油庫存意外下降，帶動本週原油價格持續走升。

根據中油官網，累算至12月19日的7D3B週均價為66.65美元，較上週64.83美元上漲1.82美元；新台幣兌美元匯率30.229元，較上週30.447元升值0.218元。（編輯：林孟汝）1081220