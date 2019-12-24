艾司摩爾每年提供240萬元獎學金 培育半導體人才

（中央社記者張建中新竹24日電）半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）今年設置菁英獎學金，每年將提供總金額新台幣240萬元的獎學金，還有實習機會、導師計畫及專業培訓，盼能培育更多半導體人才。

艾司摩爾表示，在經過第一階段書面審查與第二階段大師營活動後，今年共有8名學生獲獎；其中，國立台灣大學機械工程所連于仁曾獲得公費前往西點軍校就讀，並為首位獲得美國「明日領袖」桂冠的台灣軍人。

另一獲獎學生國立中山大學財務管理所張舒涵，曾獲得孝行獎，並獲贊助前進NASA計畫

艾司摩爾台灣區總經理陳文光說，半導體產業持續蓬勃發展，培養優秀人才刻不容緩，艾司摩爾將盡一己之力，培養與鼓勵台灣學子加入半導體產業。

陳文光表示，在與學生互動，發現台灣很多學生不僅學業成績優秀，也相當積極為將來發展做準備，在英文溝通表達方面，也都能自信地侃侃而談。

很高興能頒發獎學金給8位優秀學生，陳文光說，未來兩年艾司摩爾除提供財務支援外，將進一步透過導師計畫、實習計畫、語言培訓等活動，培養他們成為半導體產業的明日之星。

艾司摩爾表示，2020年將會持續辦理菁英獎學金，對象並將擴大至全台灣大學四年級學生，預計每年提供8個名額，受獎學生可獲兩年共30萬元獎學金，還可獲得英語線上課程、暑期實習機會，讓他們提前了解外商企業文化，並培養未來工作所需的職能，提升競爭力。（編輯：黃國倫）1081224