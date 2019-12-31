運轉逾40年 協和電廠2部機組31日晚停止發電

運轉逾40年的台電協和電廠1號機及2號機31日晚間8時起將停機封爐停止發電，待經濟部核定後正式除役。圖為汽輪機和發電機。（協和電廠提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年12月31日

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）運轉逾40年的台電協和電廠1號機及2號機今天晚間8時起將停機封爐停止發電，待經濟部核定後正式除役，未來將採用高效率燃氣複循環機組，計畫民國114年7月新協一機商轉。

協和電廠指出，民國65年時值台灣經濟起飛時期，電廠4部機組適時陸續加入供電行列，民國72至81年期間實施「二值制運轉」，白天用電尖峰時發電，晚間用電離峰時解聯。

統計協和電廠二值制運轉次數計6446次，節省燃料替代成本達新台幣65億元以上，對於整體電力系統及台灣經濟奇蹟貢獻良多，未來1、2號機待經濟部核定電業執照換發後將正式除役，並積極推動更新改建計畫，採用高效率燃氣複循環機組，計畫114年7月新協一機商轉。

基隆市長林右昌表示，協和電廠1號機及2號機在2019年最後一天停機封爐是基隆幾十年來很大的事情，電廠過去是基隆空氣汙染來源，他上任後要求使用含硫量低燃料並加強監測和除汙設備，台電也非常配合大幅調降發電量，基隆這幾年來空氣品質是整個西部最好，空氣品質不佳天數逐年下降，這是市府和台電一同努力的成果，市府會繼續加油。

林右昌指出，台電新的天然氣電廠計畫正依期程進行，未來電廠的設計會融入整個地形和環境，不會有非常高聳且突兀煙囪，台電會公開徵求設計，未來可能會是全台最環保、最融入地形且最漂亮的電廠。（編輯：李錫璋）1081231