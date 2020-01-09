新北檢驗春節食材 竹笙山東大白菜超標

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府衛生局今天公布春節應景食品，中國進口的竹笙檢驗出重金屬鎘超標，中國進口山東大白菜農藥氟尼胺超標。包括台灣的芹菜、酸菜心、榨菜絲也檢驗出農藥或漂白劑等超標。

新北市府衛生局今天下午公布抽驗241件應景春節食材，包含生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓。

副局長許朝程說，不合格的5件產品，有2件生鮮蔬果農藥殘留超標，分別為桃園市某農產公司供應的芹菜芬普尼超標，及中國進口的山東大白菜的氟尼胺超標。

許朝程表示，2件醃漬蔬菜分別為雲林縣大埤鄉出貨供應的酸菜心漂白劑二氧化硫超標，桃園市觀音出貨的榨菜絲防腐劑苯甲酸超標。

另有1件從新北市新店某餐廳檢驗的竹笙，檢出重金屬鎘5.0 ppm（標準為2 ppm以下）。許朝程表示，研判是中國進口的竹笙，在種植過程的土壤重金屬含量過高導致。所有不合格產品已經命令下架回收，並移請所轄衛生局追辦。

許朝程也呼籲民眾，烹調食品前先以清水浸泡並沖洗，可去除殘留的農藥或食品添加物；另宜均衡攝取多樣食物，降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。（編輯：張銘坤）1090109