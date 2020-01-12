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武漢肺炎疫情延燒
中國武漢市2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。
武漢肺炎疫情延燒
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武漢肺炎疫情延燒4/18

中國同意接待 台灣將組團赴武漢訪查肺炎疫情

最新更新：2020/01/12 14:37

（中央社記者陳偉婷台北12日電）台灣目前沒有中國武漢新型冠狀病毒確診個案，但因保護需要，疾管署向中國提出訪查需求。疾管署署長周志浩今天說，中方11日傍晚同意接待台灣訪查團，將派2名專家前往。

因應武漢新型冠狀病毒疫情，行政院副院長陳其邁日前要求衛生福利部疾病管制署派專家團赴中國訪查，了解病患臨床表現、治療經驗等，以掌握更多疫情資訊。

疾管署6日向中國國家衛生健康委員會發出信函，請求中國依據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家至武漢地區對疫情進行了解；疾管署在11日傍晚收到中國以電話回覆，同意接待台灣專家訪查團。

周志浩表示，將盡快派出2名專家實地了解武漢目前的流行病學調查、防治狀況跟作為，最快這一兩天就會出發。

中國官方1月11日針對武漢市新型冠狀病毒肺炎疫情公布病例統計資料，截至今天為41名病例。

疾管署持續執行武漢直飛班機登機檢疫，副署長莊人祥表示，目前已執行20航班，共檢疫2199名旅客及機組員，截至目前有症狀者共10名，其中2名符合通報定義個案，經檢驗排除，其餘8人症狀皆已改善或痊癒，經評估無須後送，由地方政府衛生局持續追蹤關懷。

此外，目前共3名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，皆已於1月8日至9日間排除，國內目前並無中國武漢新型冠狀病毒確診個案。（編輯：葉俐緯）1090112

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