台彩春節加碼8億 大樂透連開11天史上最長

（中央社記者吳佳蓉台北15日電）台彩公布農曆春節加碼方案，除威力彩頭獎加碼新台幣2億元，大樂透從小年夜起連11天開獎，創史上最長，小年夜到初三另外加開360組百萬加碼獎，賓果賓果也將連16天加碼，總加碼金高達8億元。

台灣彩券公司今天舉辦「2020年春節加碼宣告記者會」，總經理蔡國基宣布，今年農曆春節電腦型彩券加碼共有3大亮點，威力彩、大樂透及每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」都有加碼活動。

蔡國基表示，1月17日「BINGO BINGO賓果賓果」加碼活動將率先起跑，連續16天至2月1日，「基本玩法」1~6星9個獎項獎金全加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數皆由6倍提高為7倍。

蔡國基說，緊接著威力彩將於1月20日頭獎直接加碼2億元，一次墊高累積獎金。從1月23日小年夜開始至2月2日，大樂透將連續11天每天開獎，創史上最長連續開獎天數紀錄，每天都有機會對中頭獎。

蔡國基指出，此外，從1月23日小年夜至1月27日初三，大樂透每天會另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就中「春節大紅包」獎項，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分。

蔡國基指出，總計將送出360組大樂透百萬加碼獎，若1月27日開獎後，加碼獎仍未全部送出，將繼續增開直到全部組數送完，或至2月7日活動結束為止。

另一方面，台彩也將於16日發行6款刮刮樂新品，之中包括每張售價500元、中獎率100%的「金鼠獎」刮刮樂，共有10個頭獎300萬元．以及往年相當受民眾歡迎的「金麻將」刮刮樂，每張售價300元，共有6個頭獎300萬元。

台彩表示，加計1月2日至今已發行的刮刮樂及16日將新發行的6款，新春刮刮樂高達17款，總獎項超過4060萬個，100萬以上獎項高達646個，比去年增加200多個。（編輯：鄭雪文）1090115