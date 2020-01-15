信義兒福B1-1都更案 國美建設獲最優申請人

（中央社記者吳柏緯台北15日電）住都中心今表示，國美建設獲評選為「台北信義兒福B1-1都更案」的最優申請人，最快3月簽約，並預計在取得台北市政府核定事業及權變計畫後，3年內完工。

國家住都中心表示，台北信義兒福B1-1都更案位於忠孝東路五段北側，基地面積為2429平方公尺，新建物將配合幼齡照護設施需求，全棟採通用設計，營造全齡安居環境，並依台北市政府審定的都市設計準則，改善開放空間及綠地系統，建構友善步行環境。

住都中心說明，今天已完成該案的合作投資人綜合評選，由國美建設獲得最優申請人資格，預計最快今年3月完成簽約，並在取得台北市政府核定事業及權變計畫後3年內完工。

住都中心指出，除了住宅之外，本案的建物地上1樓到3樓將做為幼兒園空間，提供已在當地營運50年的兒福中心幼兒園遷移後使用。而住都中心取得約90戶一房型與二房型的住宅，也將提供青年住居或做周邊推動都更的中繼住宅，以出租方式經營，協助鄰近老舊社區推動都更，強化都更動能。

住都中心說明，信義兒福案共有6塊基地，B1-1案的推展有助於後續騰空鄰近的A1、B2、B1-2基地，並可安置基地上已存在60餘年的違建住戶，落實居住正義。

此外，透過協議交換的方式先行處理周邊各街廓基地上的複雜產權，並以B1-1基地作為種子基地，透過「騰空、再生」的模式，掌握鄰地意願後，即可根據住都中心的都市更新策略及預計進度展開都市更新，避免大規模的拆遷工作，也讓未來的發展規劃更具彈性。（編輯：黃國倫）1090115