汽柴油估20日起大降7角 車主加油再等等

美伊關係和緩，根據中油油價公式，估汽、柴油自20日起每公升將調降新台幣0.7元，98無鉛汽油跌破31元關卡。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北16日電）車主先別急著加油，由於美伊關係和緩，根據中油油價公式，估汽、柴油自20日起每公升將調降新台幣0.7元，98無鉛汽油跌破31元關卡，每公升30.6元，實際價格依中油19日中午公布為準。

如依預估，92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25元，若車主加滿50公升油箱，將較本週省下35元。且經濟部日前宣布過年期間油價只降不漲，油價凍漲維持在低水位。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估20日起汽、柴油每公升調降0.7元。

國際油價本週走跌，中東緊張情勢降溫，美伊兩國關係稍紓解，加上美中雖簽署第一階段貿易協議，但美方將持續維持中國輸美產品關稅，直到達成第二階段協議，市場認為協議恐難提振原油需求。

根據中油官網，累算至1月15日的7D3B週均價為64.71美元，較上週67.84美元下跌3.13美元；新台幣兌美元匯率29.948元，較上週30.061元升值0.113元。（編輯：林興盟）1090116