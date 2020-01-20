中火燃氣機組環評闖關 藍議員籲先除役燃煤機組

（中央社記者郝雪卿台中20日電）環保署今天下午將召開「台中發電廠新建燃氣機組計畫」環評會議，台中市議會國民黨團上午召開記者會，力挺市長盧秀燕的訴求，籲中火新增燃氣機組，一定要讓燃煤機組除役。

台中市議會國民黨團書記長張瀞分、執行長陳政顯及市議員張廖乃綸、楊正中、陳文政、黃健豪、羅廷瑋等人出席，會中一致呼籲，環評委員本著專業與良知進行把關。

張瀞分及陳政顯等人表示，中央計畫能源轉型，將大幅增加天然氣發電，因此中火將新增兩部燃氣機組，但由於台電堅持無法讓燃煤機組提前除役，又提不出強而有力的說法，前3次環評初審遭打回票。

張瀞分指出，今天下午環保署將再度召開環評會議，國民黨團反對只增不減，強烈呼籲環評委員嚴格把關，台電如果沒有提出新的證據，希望能維持先前決議，維護人民的生存權、呼吸權。

黃健豪及羅廷瑋也說，中火空污不是選舉議題，是價值議題，不是不讓新的燃氣機組成立，而是要先汰除舊的燃煤機組，現在中火將新增兩部燃氣機組，卻堅持不讓燃煤機組除役，不知道台電在怕什麼。

楊正中則說，燃氣發電成本遠高於燃煤，而且廢核後電價不知道會不會漲，如今總統蔡英文勝選，所有政策就必須跟人民講清楚。（編輯：洪學廣）1090120