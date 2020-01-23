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馬國通報4起武漢肺炎疑似病例 3起檢驗陰性

最新更新：2020/01/23 22:49

（中央社記者郭朝河吉隆坡23日專電）馬來西亞衛生總監諾希山今天發布聲明，衛生部危機防範及應對中心已接獲4起疑似感染「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）的案例，其中3起檢驗結果為陰性。

諾希山（Noor Hisham Abdullah）今天發布聲明表示，當局接獲4起疑似感染武漢病毒報告後，即把所有疑似感染者進行隔離，進一步治療和檢查。

檢查結果顯示，有3起案例檢體的新型冠狀病毒檢驗結果呈陰性反應。另一起案例的病患雖然目前情況穩定，但檢體已送往國家醫藥研究所（IMR）進行檢測，結果將在近日出爐。

諾希山呼籲馬國民眾，若從武漢返國後14天內發現有任何病狀，包括發燒、咳嗽或呼吸困難，必須馬上前往醫院接受治療。

他也提醒民眾應時刻做好防護措施，尤其曾前往武漢者，應保持高度衛生，常用肥皂和洗手液洗手。

聲明強調，除非有特別因素，否則建議民眾近期內不要前往武漢。

另一方面，馬來西亞外交部也針對新型冠狀病毒發出旅遊警告，建議所有馬國民眾延後前往武漢或其他可能受到影響地區的行程。（編輯：周永捷）1090123

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