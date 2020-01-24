頭獎得主最多及獎金最高 新北台中分居全台之冠

（中央社記者吳佳蓉台北24日電）截至2019年底第4屆公益彩券發行已滿6年，台彩統計累計已開出2385個電腦型彩券頭獎，平均每1萬人就有一位中獎，其中以開在新北次數最多，台中則是合計頭獎中獎金額之冠，均相當受財神爺眷顧。

第4屆公益彩券從2014年開始發行，截至2019年底共已發行6年，台灣彩券公司統計，這6年間，威力彩、大樂透、大福彩、今彩539及雙贏彩等電腦型彩券，合計共開出2385個頭獎，平均每年誕生397個得主；以台灣2300萬人口換算，每1萬人中就有1位頭獎得主。

其中，每注頭獎通常可達億元以上的威力彩近6年共有28位得主、大樂透有134位、大福彩則有6位，合計占比約7%。

至於哪個縣市最幸運，台彩統計，從頭獎開出注數來看，新北市以開出447注頭獎奪冠，是擁有最多頭獎得主的縣市；其次為台北市，共開出352注；高雄市以開出288注位居第3，第4及第5分別為台中市的249注及桃園市的241注。

不過，若從獲得的頭獎金額來看，台中市以新台幣141.56億元榮登最高寶座，其次才是新北市的99.81億元。

分析台中奪冠原因，主要受有高額頭獎的威力彩加持；近6年威力彩頭獎僅開出過28次，其中台中就占了9次，占比近1/3，遠勝其他縣市，且每年都有威力彩頭獎誕生，相當幸運。此外，2018年4月才上市的雙贏彩，頭獎也經常開在台中市，目前開出的45注頭獎中，有多達9次是開在台中。

新北市是近6年開出大樂透及今彩539頭獎最多的縣市，近6年合計已開出27次大樂透頭獎，遠勝並列第2名的台北及台中市的16次；今彩539頭獎新北市開出高達411次，遠勝第2名台北市的328次及第3名高雄市的267次。（編輯：林孟汝）1090124