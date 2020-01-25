年節發財冷知識 課不課稅看過來

（中央社記者吳佳蓉台北25日電）年終獎金可實領還是得扣稅、尾牙摸彩中獎稅該繳幾成，中彩券、刮刮樂獎金多少以上得繳稅、又怎樣省下印花稅，有錢之處就有稅，國稅局彙整各項攸關荷包的新春稅務小知識，幫助民眾獎金規劃更確實。

農曆春節除可放難得長假，年前大多數民眾還能領到一筆年終獎金，參加公司尾牙、春酒也有抽獎摸彩機會，每逢春節，台彩也會大動作加碼，電腦型彩券天天開獎，並發行高額頭獎及各式玩法刮刮樂，今年大年初一25日，還正好碰到2019年11、12月期統一發票開獎，充實荷包機會可說是不少。

荷包越豐滿，稅事也會跟著來，想知道獎金之中幾成「看得到拿不到」，掌握一些稅務小常識就能輕鬆理解，使預先獎金規劃更貼合實際情形。

一、彩券、中獎獎金5000元以下免扣20%所得稅，公益彩券在此金額下可直接到彩券行兌領，免等金融機構年後開門。

中區國稅局表示，公益彩券、運動彩券及統一發票中獎獎金，受惠2019年12月扣稅門檻由新台幣2000元提高至5000元，今年春節期間，民眾對中5000元以下（含5000元）以下獎金，都可免扣20%所得稅。

台彩表示，不論威力彩、大樂透等電腦型彩券或刮刮樂，中獎金額在5000元以下，因為免扣稅，因此免等春節結束可直接在彩券行兌領，拿走現金或再加碼試手氣；配合扣稅門檻提高，今年也特別調整刮刮樂獎金結構，大量新增5000元以下獎項，要讓民眾中的更過癮。

財政部則表示，1月25日中午12時30分，統一發票會於東森財經台準時開獎，2月6日開放領獎；不論是公益彩券或發票獎金，中獎金額超過5000元扣稅門檻，都要課20%所得稅。至於千分之4印花稅，若是以現金或轉帳方式領獎，就須課徵，若是以支票領取則免課印花稅，但將酌收手續費，民眾可自行比較如何領取較划算。

財政部指出，民眾想快速、便利領到獎金且省下千分之4印花稅，可使用官方「統一發票兌獎」APP，將發票歸戶存入，直接綁定金融帳戶，將獎金直接匯入。

同時提醒境外電商按規定須於今年元旦起開立雲端發票，民眾若希望獎金不漏接，可使用「統一發票兌獎」APP，進行跨境電商電子郵件發票載具歸戶，輸入註冊會員時的e-mail，完成後便可於APP中看見開出的發票，並將獎金直接匯入指定帳戶。

二、年終獎金與獎金一次領者，合計金額逾8萬4501元，得預扣5%所得稅，但可於隔年5月報稅時扣抵。

中區國稅局表示，基於減少民眾一次繳稅壓力及國庫資金調度等理由，年終獎金金額超過每年公佈的扣繳門檻，就要預扣5%所得稅，今年公布的最新標準為8萬4501元，但這筆的預扣稅額，可於隔年5月申報當年綜所稅時扣抵。

中區國稅指出，如果公司是年終及當月薪資一起發，則要以合計金額來判斷，若為分開發放，則年終金額沒超過即不須扣繳。

三、尾牙、春酒抽獎中獎，獎金逾2000元，得先預扣10%所得稅，抽中獎品價值逾2000元，則得先現金預繳10%所得稅，但均可於隔年5月報稅時可扣抵。

中區國稅局說，根據稅法規定，員工於尾牙摸彩獎金屬於機會中獎所得，金額若高於2000元，公司在發放時，需要預扣10%所得稅；若是抽到獎品，價值逾2000元也要預先課稅，公司通常會要求員工先預繳10%所得稅再發獎品。

至於老闆們在尾牙、春酒自掏腰包，終場加碼的大紅包。中區國稅局說，由於是老闆自掏腰包，屬於捐贈性質，根據稅法在贈與免稅額220萬元之內，都沒有課稅問題。（編輯：林孟汝）1090125