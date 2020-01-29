防武漢肺炎傳染 民眾到工廠等12小時買口罩

（中央社記者蕭博陽彰化縣29日電）民眾到華新醫材口罩工廠搶買口罩，一天比一天熱烈，有民眾昨天晚間約8時30分就來排隊，等候廠方今天上午9時營業，業者今天發1000張號碼牌，每人1張限購1盒，額度很快售罄。

武漢肺炎疫情未停歇，口罩熱賣。位於彰化縣田中鎮的華新醫材集團口罩觀光工廠27日開始營業，廠方當天準備12萬片口罩販售，不到半天就被消費者掃走一半庫存，昨天開館一樣熱銷，由於民眾預期心理，昨天晚間就有人排隊，等候逾12個小時待今天上午開館。

為配合政府「1人限購3片口罩」政策，館方今天上午限量發出1000張號碼牌，且1張號碼牌限購1盒口罩，與前2天每人全品項限購5盒有差距，因此，有排隊許久終於買到口罩的民眾大喊「實在不夠」，但也有民眾認為，即將上班、開學，至少買到50片口罩可用也不錯。

華新醫材集團董事長鄭永柱接受媒體訪問說，考量春節口罩庫存與物流狀況，初四到初六這段口罩生產空窗期，訂定1人限購3片口罩因應措施，但工廠出貨是裸裝1盒50片或小包5片裝，若由零售通路重新包裝為1包3片恐有污染疑慮，建議政府放寬為5片。

華新醫材集團行銷企劃徐誌遠說，取得經濟部同意，因此放寬為1人限購1盒口罩，依產品不同，每盒約20片到50片，今天發1000張號碼牌，開館不久即發完，接著採人數總量管控入場購買；工廠加開產線約可製造10萬片口罩供明天需求，且明天正式開工，11條產線全開恢復產能水準，民眾不須恐慌。（編輯：陳清芳）1090129