業務員拍影片稱武漢回來 道歉刪除澄清未出國

（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）南投縣一名梁姓汽車業務員拍攝「抖音影片」宣稱「員工旅遊剛從武漢回來」，並假裝發病顫抖，行為引發網友公憤，梁男今天向大眾道歉並刪除影片，也強調這段期間並未出國。

南投縣一家汽車營業所梁姓業務員拍攝「抖音影片」，內容可見梁男身體貼著玻璃，手舉紙板寫著「員工旅遊剛從武漢回來」、「要WC的可以考慮隔壁」等文字，由於正值嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）防疫敏感時期，梁男行為引發觀看網友公憤，梁男驚覺玩笑太超過，刪除影片並道歉。

影片可見梁男趴著玻璃並手舉紙板，接著放掉紙板並假裝發病顫抖。網友紛紛留言「玩笑不要開過頭」、「可以幫你分享到疾病管制署」、「全世界都在恐慌、都在祈禱，你卻把別人痛苦建立在自己快樂，還是人嗎」、「小心被人提告」、「你是不是想換公司」。

梁姓業務員今天接受媒體訪問說，造成大眾困擾感到「非常不好意思」，因為昨天值班沒什麼客人，比較無聊，加上由於最近武漢肺炎疫情滿嚴重，只是想拍影片「博君一笑」，不知道可能造成民眾恐慌，他要澄清不曾出國，也呼籲民眾出入公共場所戴口罩、勤洗手。

梁男行為可能觸犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，可處新台幣300萬元以下罰金。對此，南投縣政府衛生局長黃昭郎說，看過影片後將找梁男「了解看看」，是否開罰還未定案。（編輯：陳清芳）1090129