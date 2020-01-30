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武漢肺炎 安倍晉三：有必要讓台灣參加WHO
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汽柴油2/3起估降9角及1元 有望創1年來新低

最新更新：2020/01/30 11:18
受到武漢肺炎疫情影響，預估汽、柴油自2月3日起每公升將大跌新台幣0.9元與1元，98無鉛汽油跌破30元關卡，每公升29.4元，創1年來新低。（中央社檔案照片）
受到武漢肺炎疫情影響，預估汽、柴油自2月3日起每公升將大跌新台幣0.9元與1元，98無鉛汽油跌破30元關卡，每公升29.4元，創1年來新低。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北30日電）受到武漢肺炎疫情影響，預估汽、柴油自2月3日起每公升將大跌新台幣0.9元與1元，98無鉛汽油跌破30元關卡，每公升29.4元，創1年來新低，實際價格依中油2月2日公布為準。

油價有望連3降，依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施，預估汽、柴油自2月3起每公升將調降0.9元與1元。

如依預估，92無鉛汽油每公升25.9元、95無鉛汽油每公升27.4元、98無鉛汽油每公升29.4元、超級柴油每公升23.7元，汽油價格創下去年1月中旬以來新低價位，若車主加滿50公升油箱，將省下45元。

武漢肺炎疫情影響本週國際油價走勢，疫情衝擊市場對全球經濟信心，加上多家航空公司取消到中國的航班，讓亞洲航空煤油需求大幅下降。不過，石油輸出國家組織（OPEC）及其盟國討論減少供應量，抵銷部分跌幅。

根據中油官網，累算至1月29日的7D3B週均價為58.97美元，較上週63.32美元下跌4.35美元；新台幣兌美元匯率29.988元與上週相同。（編輯：楊凱翔）1090130

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