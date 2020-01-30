高市防疫大作戰 政府機關幼兒園啟動量體溫

（中央社記者陳朝福高雄30日電）結束春節年假恢復正常上班，面對來勢洶洶武漢肺炎，高雄市今天啟動高風險場域量測體溫，包括政府機關、百貨賣場等，幼兒園也對小朋友量體溫並要求戴口罩，繃緊神經防疫。

至於高雄市防疫指揮官、市長韓國瑜原訂今天新春團拜活動，但受到疫情影響，市府宣布取消團拜，加強防疫及宣導。

高雄市新聞局於上午9時45分發布新聞稿指出，韓國瑜上午由民政局長曹桓榮陪同視察左營區公所及戶政單位，了解府外單位對洽公人員量測體溫的規劃及情形，稍後轉往千佛山般若寺、元慶寺等寺廟參香祈福；下午4時再主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心第3次應變會議」。

結束年假，高雄市私立及非營利幼兒園今天開學，雖然教育局未要求所有小朋友戴口罩，不過多數幼兒園的小朋友都戴起口罩，學校也為小朋友量測體溫。

鳳山區威格爾幼兒園主任張雪貞一早也忙著招呼家長及照護小朋友並協助量測體溫等工作。她說，過去園方就固定時間每天為小朋友量體溫並做紀錄，這是幼兒園的例行工作，面對疫情要加強消毒桌椅及遊具設施的次數。

她說，一旦小朋友體溫超過攝氏37.5度，就會要求家長帶回休息，以免傳染。

高雄市29日召開「第一級流行疫情指揮中心第2次應變會議」中裁示，將暫停戶外百人以上活動並請要進入醫療機構、大型百貨賣場等室內人潮聚集密閉空間的民眾應配合量測體溫、戴口罩，並加強宣導要求各大樓管委會以漂白水消毒公共空間等。（編輯：陳俊碩）1090130