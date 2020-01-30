新加坡對抗武漢肺炎 分發520萬口罩每戶4個

（中央社記者黃自強新加坡30日專電）新加坡發現武漢肺炎病例迄今共10起，民眾搶購口罩，新加坡政府決定從2月1日起分發520萬個口罩給130萬戶本地家庭，屆時每戶家庭將會獲得4個口罩。

新加坡昨天再出現3起感染武漢肺炎病例，迄今累計共有10起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）病例。目前這10起病例情況穩定，多數病患病情已好轉。

新加坡自出現首起武漢肺炎確診病例後，民眾紛到各超市或藥房購買口罩，樟宜機場入出境大廳、超市與人潮聚集之處，均有不少上班族、民眾與小朋友戴起口罩，杜絕可能的感染機會。

新加坡政府跨部門工作小組今天宣布分發520萬個口罩給130萬戶家庭的訊息，屆時民眾能陸續到民眾俱樂部與居民委員會領取口罩。

新加坡衛生部昨晚公告指出，昨天再出現的3起感染武漢肺炎病例，都是從武漢抵達新加坡的中國人，其中一人是在出現相關症狀7天後，並接受體檢時才被發現的可疑病例，後再經檢測成為第10例確診病例。

新加坡衛生部指出，所有抵達新加坡的人士在兩周內都要密切注意身體狀況，如有發燒與咳嗽等相關症狀應戴口罩，並就醫治療。民眾要保持良好衛生習慣，勤洗手，杜絕任何的感染機會。

新加坡為防範武漢肺炎，樟宜機場從1月起已採取相關防範措施，例如在機場設置體溫檢測站，對從武漢飛抵新加坡的旅客檢查體溫。

另外，新加坡不僅從22日起要求所有從中國抵達新加坡的旅客均要接受體溫檢測，並發放相關的健康告示傳單，也從24日起在陸路與海路關卡設立體溫檢測。新加坡總理李顯龍也提醒新加坡人採取預防措施，但不必過於驚慌。（編輯：陳惠珍）1090130