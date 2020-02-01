藍委籲口罩配送資訊透明 盼兒童口罩送到學校

（中央社記者范正祥台北1日電）武漢肺炎疫情蔓延，全台口罩缺貨，國民黨立委蔣萬安等人今天建議政府，透過相關部會網站公開口罩配送資訊，以及因應開學日即將到來，宜將兒童用口罩直接送到學校，提供學童使用。

立法院第10屆立委今天就職，包括蔣萬安、楊瓊瓔、謝衣鳯、陳玉珍在內多位國民黨立委上午隨即在黨團記者室共同召開記者會，反映民眾很難買到口罩心聲。

蔣萬安表示，在地方上接獲非常多民眾、團體，甚至第一線醫護人員、社區藥局、社區醫院反映，很難買到口罩，甚至很多之前就已經向廠商訂貨，但是在行政院宣布統一徵用調度口罩之後，全部停擺，造成非常混亂的情形。

蔣萬安指出，開學在即，很多家長向立委們反映，學校發出通知希望孩子上學能戴口罩，而且每天要準備2至3個口罩放在書包。有家長向他說，家中有2個孩子，照這樣子算法，平均每星期要為孩子準備20至30個口罩，但是現在不只大人使用的口罩買不到，孩童使用的口罩目前也是非常難買。

今天記者會上，蔣萬安的兒子戴著兒童口罩與會。蔣萬安分享了購買兒童口罩的親身經驗，他說接到學校通知，跑了幾家超商、藥局想幫孩子多準備幾個口罩，但是目前兒童口罩缺貨，非常難買到。

蔣萬安表示，相信很多家長的心情和他一樣，都非常擔心、焦慮。希望行政院既然宣布統一徵用調度口罩，相關配套都應準備好，建議包括配送資訊應該公開透明，以及是否能協調廠商將兒童口罩直接送到學校，讓孩子們可以使用。

楊瓊瓔也反映，兒童口罩缺貨，許多家長非常心慌，「小孩子的口罩要在哪裡買？」

她指出，很多12歲以下的孩子2月11日就要開學，許多家長非常擔心。

楊瓊瓔提醒行政院注意，開學在即，兒童口罩不足，必須在開學日前請將兒童口罩準備好，並將方案告訴民眾，讓民眾不要心慌。

謝衣鳯也呼應，政府應正視兒童口罩不足的問題，缺口應緊急補足。

她也建議，口罩的分配，應該直接進到校園醫護室，讓學校老師與學生可以使用口罩，並重視教室的消毒與清潔。

陳玉珍建議，既然政府統一徵用調度口罩，也應該在相關部會網站建立公開透明的資訊，並且即時更新訊息，讓民眾知道在哪些地方可以買到口罩，以安民心。（編輯：楊凱翔）1090201