網傳超商暗摃口罩囤積 業者：不可能

武漢肺炎疫情延燒，許多民眾2日前往超商購買口罩撲空，向詢問店員何時到貨。中央社記者徐肇昌攝 109年2月2日

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）武漢肺炎疫情延燒引發口罩搶購潮，有網友指因有超商囤積口罩，讓民眾買不到，還建議在超商進貨前提早到達。但超商業者回應，口罩數量與價格均由政府制定，不可能囤積口罩，會「全數」銷售，落實政策。（延伸閱讀：超商口罩現況回報 工程師架站邀民眾追蹤）

2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）的疫情升溫，中央流行疫情指揮中心1月底宣布全數徵購國內口罩，每天釋出約400萬片，其中約260萬片釋出到各大超商、藥局、藥妝店，供應民眾購買，每人每日限購3片，口罩價格自2月1日起每片由新台幣8元降至6元。

不過，徵購的口罩數量敵不過人心惶惶，加上通路到貨時間不一，街頭巷尾排隊買口罩成為全民運動，還有很多民眾因為買不到口罩，抱怨連連。

一名聲稱「一罩難求」的網友昨天在臉書貼文指出，為幫助女友等身邊需要口罩的人買到口罩，他從晚上7時至10時，共耗時3小時騎摩托車跟著物流貨車跑了12間超商，發現了一些令人「傻眼」的情況。

他說，口罩到貨後，有些門市如實銷售，有的則是等到人潮減少後，就把口罩收起來，但也有些門市不老實，完全不賣口罩只想保留下來，因此他還建議了兩個買口罩方法，就是確認住家附近超商進貨時間，及在進貨時間之前提早到達。

但這個貼文引發正反兩極回應，有網友說，政府限購是出於美意，超商只是配合政策，店員很辛苦；還有人說，大家都等物流車，你知道店員被一堆客人包圍店家那個壓力有多恐怖嗎；也有網友說，該名po文者買了36個口罩才是囤積大戶，但也有人聲援，台灣人只看到發文者囤口罩，卻不想追究超商店員囤口罩，是雙重標準。

對此，統一超商回應，門市因配合物流排程，口罩到店時間不一，販售時間依人力現況而有所不同。根據規定，門市不得囤積口罩，各門市均配合政府政策將防疫口罩「全數」銷售，以因應需要者需求。

全家便利商店表示，上週釋出庫存56萬片自有品牌醫療型口罩已幾乎完銷。今天則由衛福部統一配量，約45萬片醫療型口罩，已陸續到店供民眾購買。由於每間店舖物流時間、銷售狀況而有所不同，全家會全力配合政府防疫作業，銷售政府分配的口罩數量，並落實每人限購3片。

OK超商說，超商業者現在配合政府進口罩，口罩數量與價格皆由政府制定，業者僅提供販售管道，讓民眾能方便購買，「不可能囤貨，囤貨也沒有意義」。

另外，中央流行疫情指揮中心日前指出，已多次開會瞭解各國作法，認為口罩採實名制購買是可能解方，細節正在研議中。對此，統一超商以及ok超商均回應，目前尚未收到消息，會持續配合政策。（編輯：林孟汝）1090203

武漢肺炎疫情延燒，有藥妝店3日在門口貼出「禮拜二沒口罩，早上不要排隊」、「今日售完無口罩」的公告。中央社記者徐肇昌攝 109年2月3日