借鏡SARS經驗 3款藥暫列武漢肺炎治療指引

（中央社記者張茗喧台北3日電）國外陸續傳出愛滋抗病毒藥物可望治療武漢肺炎，疾管署表示，最新公布的武漢肺炎治療指引，除將愛滋抗病毒藥物納入，也借鏡SARS經驗，將雷巴威林、干擾素納入可嘗試藥物名單。

中央流行疫情指揮中心今天傍晚召開記者會指出，昨天國內新增61例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1066名個案，含10名確診、900名排除、餘隔離檢驗中（85名初驗陰性、其餘待檢驗）。

目前10名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。10名確診個案接觸者總計515人，其中35人有症狀已通報（32例已排除、3例檢驗中）。

繼中國傳出一款抗愛滋病藥物有助治療新型冠狀病毒，泰國也有醫師以流感結合愛滋病毒藥物成功治療患者。

疾管署防疫醫師詹珮君今天接受記者訪問時表示，愛滋抗病毒藥物用於治療武漢肺炎，目前還沒有完整的實驗結果，不過，因各國已提出類似建議，因此疾管署昨天剛剛訂定的「2019 新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染臨床處置暫行指引」，已將愛滋抗病毒藥物列入診治指引，傳統上用來治療C型肝炎的雷巴威林、干擾素等也在藥物名單中，醫師可視情況決定是否嘗試使用。

詹珮君說，過去SARS、MERS期間，也有醫界建議以雷巴威林、干擾素治療，認為這些藥物可用於治療大部分的病毒，但根據經驗，效果並不是很好。

詹珮君指出，台灣確診的10名患者大部分都有肺炎症狀，目前多數患者還是以支持性療法為主，9人都已退燒，僅1人還在發燒；值得開心的是，台灣確診的10名患者身體狀況都相當穩定，恢復得也很好。

詹珮君認為，可能是台灣患者都在發病後很快確診，年紀也沒有到80或90歲的高齡，研判可能是因為這樣才恢復得比較好。

她指出，根據國際權威期刊公布的研究，武漢肺炎患者出現症狀後的7到9天內是惡化關鍵期，如果沒有持續惡化，就有很大機會好轉；此外，若患者年紀大、有共病，原本器官功能就不好，因此預後可能也比較差。（編輯：方沛清）1090203