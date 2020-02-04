流感疫情在高峰 84歲女併發肺炎一天就過世

衛生福利部疾病管制署公布，上週新增5例經審查的流感死亡病例，其中一名84歲女性有中風病史，發病僅一天、人還在急診就因併發肺炎過世。疾管署防疫醫師林詠青提醒，國內流感疫情還在高峰，民眾切勿輕忽。中央社記者陳偉婷攝 109年2月4日

（中央社記者陳偉婷台北4日電）流感疫情下降，但還在高峰。疾管署統計，上週經審查新增5例死亡個案，其中一名84歲女性有中風病史，發病僅一天、人還在急診就因併發肺炎過世，本季流感死亡個案已累計61人。

衛生福利部疾病管制署今天發布新聞稿指出，國內流感疫情下降，但仍處高峰。依監測資料顯示，國內上週（1月26日至2月1日）門急診類流感就診達10萬2013人次，比前一週下降13.5%。

疾管署防疫醫師林詠青下午對記者說明時表示，上週新增5例經審查的流感死亡病例，發病多在12月，年齡介於51到90歲，都有慢性病史且未接種本季流感疫苗，其中4人感染H1N1、1人感染H3N2，平均發病到死亡為5天。

不過，林詠青說，其中有一名84歲女性，本身有中風病史長期臥床，在1月上旬發病，一開始發燒、呼吸困難，被送往急診就醫，但檢查已有肺炎及呼吸衰竭、敗血症，還來不及轉入加護病房就併發心律不整搶救無效，從發病到過世僅短短一天。但研判可能是早有症狀、就醫時已是重症。

根據疾管署統計，本季流感併發重症病例累計858例，流感重症死亡病例累計61例，98%病例未接種本季流感疫苗。

林詠青提醒，國內流感疫情還在高峰，且近日氣溫變化較大，民眾切勿輕忽流感嚴重性，應落實肥皂勤洗手、咳嗽禮節，以及生病在家休息等措施，以減少病毒傳播。一旦出現呼吸困難、發紺、意識改變等流感危險徵兆，儘速就醫，以降低引發重症、死亡的風險。

目前全國公費流感疫苗尚餘約42.2萬劑，林詠青提醒，慢性病及高齡者等符合公費接種資格的民眾一定要把握機會儘速接種。（編輯：張芷瑄）1090204