更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略
生活

武漢肺炎／中國研究稱病毒潛伏恐達24天 專家：極端個案可忽略

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單
娛樂

奧斯卡金像獎第92屆 入圍暨得獎名單

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
參加WHO論壇2台專家被要求保密不可直播 醫師解釋原因
首頁 / 生活

載送鑽石公主號旅客 基隆54名司機隔離無異狀

最新更新：2020/02/11 14:40

（中央社記者王朝鈺基隆市11日電）公主遊輪鑽石公主號已有100多名確診武漢肺炎，由於這艘郵輪日前曾靠泊基隆港，曾與下船者接觸的共54名司機，現正居家隔離，目前身體狀況穩定無異狀。

基隆市衛生局長吳澤誠今天在市務會議後記者會表示，基隆市截至昨天累計通報疑似案例共24例，其中21例陰性排除，3例第一次採檢呈現陰性，已第2次採檢等待結果中。

吳澤誠指出，基隆市目前居家隔離共59名，其中包含鑽石公主號1月31日靠泊基隆港，曾與下船者接觸而居家隔離的觀光巴士和計程車司機共54名，這54名司機目前身體狀況都相當穩定，15日凌晨0時解除隔離。

基隆市長林右昌表示，基隆市現在疫情維持非常穩定狀況，請市民不用擔心，至於鑽石公主號，市府除依據中央命令通知需要居家隔離的民眾外，也針對觀光景點和場館的同仁仔細追蹤，到目前為止沒有異狀。

此外，因應武漢肺炎疫情，教育部宣布中小學延至2月25日開學，教育處長林祝里指出，教育處已在臉書（Facebook）公布線上教學資源等多項平台，提供多元、活潑的教學動畫與影片，可供學生補救教學與自主學習，有新的內容也會即時更新。

林右昌說，開學第一件事就是在校內藉由師長與專業醫療人員，透過視訊舉行防疫教育，除希望讓學生成為防疫小尖兵外，也盼學生回到家後也能幫忙向家長宣導。（編輯：李錫璋）1090211

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報