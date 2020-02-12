鑽石公主號國人欲返台 謝長廷：謹慎研究

（中央社記者楊明珠東京12日專電）鑽石公主號郵輪停泊在日本橫濱港碼頭外防疫隔離。對於船上台籍人士回台時程，駐日代表謝長廷今天在臉書表示，檢查呈陰性反應是否就能離開一事涉及安全等諸多層面問題。

謝長廷在臉書（Facebook）發文表示，船上21名台灣籍乘客（有一人送醫）和2名船員有不少困難和需求，有乘客家屬要求代表處向日本交涉，讓他們早日下船回台灣。

駐日代表處10日為此事召開專案會議，並成立專案小組聯繫處理，指定成員、召集人和聯絡窗口。

謝長廷說，鑽石公主號上有日本、美國、英國、加拿大、澳洲、台灣等不同國籍，因曾載過武漢肺炎確診病患，所以日本政府依法不准船上人員入境。船上人員海上隔離14天，表定的隔離期至少到2月19日。今天新增的確診39人當中是否有台灣人，有待查詢。

有乘客反映，郵輪房間有的光線、通風不良，悶在裡面影響健康，一起生活作息又恐增加感染機會；有些年紀大的乘客有慢性病，攜帶的藥已不夠；也有個別乘客發生身體不適（如關節炎、流鼻血、失眠以及皰疹等），身心壓力很大。

台灣乘客及家屬要求全體乘客一起檢查，如同日前停靠基隆的寶瓶星號郵輪一樣，檢查結果呈現陰性者准予下船回家。

謝長廷表示，上述需求已陸續轉達船公司和日本政府，其中隔離環境、藥物需求已陸續改善，但個別乘客的病痛如沒發燒現象，現場醫生不會優先處理。駐日代表處已陸續反映家屬意見，但是否危急重大，只能尊重現場的專業判斷。目前船上有29名醫生、18名護士，以及12名藥劑師。

謝長廷說明，不同於停靠基隆的寶瓶星號無確診病例，鑽石公主號已有多個確診病例，檢查結果如果呈陰性反應是否就能離開，這涉及諸多層面問題。包括：法律問題（隔離時間未滿）；安全問題（之前有確診病例是本來檢查呈陰性反應，但隔幾天呈陽性反應）；技術問題（如何離開、如何回台灣）；公平問題（台灣乘客可先離開或各國一致）。

他認為，鑽石公主號已成為世界新聞焦點，若處理不當，批評隨之而來。旅客當中，以日本人最多，美國有400多人，日本政府面臨內外壓力很大。日本對確診病例是不分國籍予以治療，費用負擔也沉重。如果可以解除隔離讓大家回去，對日本是解放；但在防疫的世界責任上，日本沒這樣做，也不敢偏袒哪一個乘客。

駐日代表處研判，日本應該會一致處理乘客下船離開的問題。如果要由自己國家派出專機或專船載回，美國最有可能。因為船上有400多名美國籍乘客，美國在橫須賀（日本神奈川縣）有基地，技術上沒問題。但目前美國也是尊重日本的處理程序，無特別的動作。

謝長廷表示，台灣可不可能派專機或船載回鑽石公主號上的國人？這些人返國後還需不需要接受檢查、隔離？這都需謹慎研究。駐日代表處會持續關注並協助船上國人。

鑽石公主號因一名香港乘客確診感染2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），3日晚間返抵日本橫濱港後，停泊在大黑碼頭外防疫隔離。目前累計確診共174人，其中一人是台灣人。另外，船上實施檢疫的一名檢疫官也確診。

原本船上有3700多人（乘客2600多人、船組員1100多人），目前有3500多人。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：馮昭）1090212