長照專線1966升級 記錄民眾來電諮詢更便利

（中央社記者陳偉婷台北13日電）衛生福利部今天宣布，長照專線1966升級，民眾可以最少按鍵接通在地縣市的服務人員，且系統會記錄歷次來電，民眾來電不用複述且更方便接近民眾需求。

衛福部長照司發布新聞稿指出，為優化民眾撥打及服務人員接聽1966專線的服務效能，衛福部建置「長照服務專線（1966）話務整合系統」，並於明天上線啟用。

長照司副司長周道君接受媒體聯訪時表示，升級後的專線，相較原有的服務，可減少民眾撥打專線後的轉接次數，從3次降為2次以下。如要申請其他縣市的長照服務，系統可進行縣市間轉接服務。

周道君也說，民眾打升級後的長照專線，接聽人員可查詢歷次來電紀錄，減少民眾重複陳述，對提供後續服務更便利；且能系統化記錄民眾長照服務的需求及常見問題等，了解民眾可能有申請、諮詢、或申訴等需求。

1966專線開通至108年底，累計總撥打通數為43萬6157通，108年度總通話數為26萬227通（較前一年成長118%），平均每天撥打779通（較前一年成長119%）；上班日平均每天1025通（較前一年成長118%）；非上班日平均每天195通（較前一年成長81%）。108年長照服務個案已達28萬4208人，比前一年成長57%。（編輯：張芷瑄）1090213