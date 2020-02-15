武漢肺炎機場防疫 陳時中：加速入境旅客檢疫資訊化

（中央社記者邱俊欽桃園機場15日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天到桃園國際機場視查檢疫流程，他表示將會加速入境旅客檢疫資訊化，也盼旅客主動配合填寫資料及相關防治措施。（延伸閱讀：陳時中：隔離者是人不是豬 盼鄰里幫忙所需）

受到武漢肺炎疫情影響，陳時中下午再度到桃園國際機場視察國境檢疫流程，同時也感謝支援機場檢疫的人員與志工，感謝他們嚴守邊境、為國人防疫安全把關的努力。

陳時中向一線人員說，現在的邊境檢疫需要做的工作越來越多，機場人員也都非常辛苦；護理界朋友與志工的熱心，一定能讓社會看得到。

陳時中說，疾管人員處理旅客入境健康聲明卡的數量很大，確實很辛苦，未來會更加速一步資訊化。

至於記者問到何時全面實施「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，陳時中說，這幾天已經有部分陸陸續續在上線，至於有些旅客沒有手機，有可能缺少國內電話，這部分還需要人力；「這部分還要努力，但撐一陣子應該就過了」。

陳時中也表示，檢疫措施是防杜病原自疫區境外移入相當重要的關鍵，為了提升檢疫作業效能，指揮中心已公布新開發的「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統」，希望每名入境旅客主動配合填寫相關資料及相關防治措施，與政府一同對抗疫情，確保自身及身邊親友的健康。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：吳協昌）1090215