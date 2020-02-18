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禽流感疫情升溫 雲林撲殺逾3萬黑羽土雞

最新更新：2020/02/18 15:08
雲林縣口湖鄉一處飼養黑羽土雞的養禽場日前出現雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所檢驗出H5N2及H5N5高病原性禽流感，17日全面撲殺逾3萬隻黑羽土雞。（雲林縣動植物防疫所提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年2月18日
雲林縣口湖鄉一處飼養黑羽土雞的養禽場日前出現雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所檢驗出H5N2及H5N5高病原性禽流感，17日全面撲殺逾3萬隻黑羽土雞。（雲林縣動植物防疫所提供）　中央社記者姜宜菁傳真　109年2月18日

（中央社記者姜宜菁雲林縣18日電）雲林縣口湖鄉一處飼養黑羽土雞的養禽場日前出現雞隻異常死亡，雲林縣動植物防疫所查驗後，檢驗出H5N2及H5N5高病原性禽流感，昨天撲殺3萬2454隻。

雲林縣動植物防疫所今天發新聞稿指出，根據台灣野鳥協會及韓國觀測顯示，近期過境候鳥數目明顯增加，恐有夾帶禽流感病毒沿途傳播風險，增加禽流感發生機率。

雲林縣動植物防疫所這個月已執行4場高病原性禽流感案例撲殺清場作業，銷毀約7萬2000隻家禽。

雲林縣動植物防疫所長廖培志表示，近期日夜溫差大，請養禽業者注意禽場內保暖與通風，避免飼養過度密集，搭配統進統出、批次生產等模式，可減少病原藉由人員車輛傳播的機率。

廖培志也建議零星散養業者，飼養期程應避開禽流感好發期，共同防堵疫情發生。

雲林縣動植物防疫所強調，目前台灣禽流感尚無禽傳人的報告，而且政府部門從飼養到屠宰有三道防線幫消費大眾把關，因此禽肉上市衛生安全無虞。（編輯：唐聲揚）1090218

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