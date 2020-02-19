中小學校下週開學 鄭文燦：防疫物資務必足夠

桃園市長鄭文燦（前左2）19日上午到桃園市農會視察受到武漢肺炎疫情延後開學而影響的有機蔬菜銷售，鄭文燦表示，市府做了很多準備工作，包括蔬菜的調節、收購，對菜農有很大的保障。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）各級中小學將在下週開學，桃園市長鄭文燦今天表示，市府目前正在調查轄內各學校對於額溫槍、酒精及口罩的準備情況，不足的部分除了向教育部申請支援，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦上午前往桃園市農會視察有機蔬菜箱包裝作業，在接受媒體聯訪時，對於記者詢問學校將在下週開學，市府是否已做好準備。他說，額溫槍、酒精及口罩這3樣東西，轄內200多所學校一定要準備相當的數量，目前教育局正在做最後的統計，不足的部分除了向教育部申請，也會尋求民間廠商協助。

鄭文燦表示，除了準備學生開學前需要準備的防疫物資，為了避免群聚效應，自己也在防疫會議提出，各校在這學期可以不用舉行開學典禮，校方可透過廣播的方式進行，而在各級學校開學前，市府也會請環保局到所有學校進行大消毒。

鄭文燦指出，在還沒有開學的階段，教育局也推出線上教學活動，讓學生在家裡一樣可以學習，做好開學前的準備工作，目前市府也在進行各項檢查，希望能夠面面俱到順利開學，也會建議學校方面進行衛教，讓大家了解。

鄭文燦說，今天特別到桃園市農會，視察受到武漢肺炎疫情延後開學而影響的有機蔬菜銷售，市府做了很多準備工作，包括蔬菜的調節，也在市府及農會的協助下，花了短短3天的時間促銷1000箱的有機蔬菜箱，收購價格更超過新台幣50元，對菜農有很大的保障。（編輯：葉俐緯）1090219