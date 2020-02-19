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鑽石公主號台人若拒檢疫 陳其邁：可裁罰

最新更新：2020/02/19 14:41

（中央社記者汪淑芬台北19日電）政府將派華航以包機方式，21日接回鑽石公主號遊輪上的台灣民眾。行政院副院長陳其邁今天說，中央流行疫情指揮中心對鑽石公主號台灣旅客的檢疫從下船開始，不接受可裁罰。

陳其邁上午在交通部長林佳龍陪同下，視察台灣大車隊防疫工作。陳其邁接受媒體聯訪時，媒體詢問如果鑽石公主號上的台灣民眾不想搭包機返台，如何處理。

陳其邁指出，指揮中心已下達命令，鑽石公主號船上台灣民眾，要接受指揮中心的檢疫措施，並從下船開始，包括住宿、登機到返抵國門，必須先到醫院接受採檢，如果陽性就住院治療，陰性要集中檢疫14天。

陳其邁說，如果台灣旅客不接受台灣檢疫措施，在日本趴趴走，回台灣後將先裁罰，同樣會強制送醫採檢，陽性住院治療，陰性則集中檢疫14天。

陳其邁表示，台灣的防疫措施希望能採取最嚴格的標準。

陳其邁視察台灣大車隊計程車的消毒及分配口罩流程，他說，所有防疫措施都應落實，防疫工作就是我為人人，人人為我。

此外，媒體詢問，居家檢疫鬧失聯事件頻傳，各地方政府對公布失聯者姓名及電子監控等因應措施不一，連對居家檢疫的就醫交通需求也不同。陳其邁說，今天會開會討論統一地方政府防疫作為。（編輯：管中維）1090219

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