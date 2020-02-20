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浙江台商曾染武漢肺炎 定義不符不列確診個案

最新更新：2020/02/20 17:47

（中央社記者陳偉婷台北20日電）疫情指揮中心今天宣布，找到感染武漢肺炎的中部白牌車司機感染源，為一名浙江台商。執行官周志浩說，已採檢浙江台商家人，都為陰性。因定義不符，浙江台商不列確診個案。

台灣目前有24例武漢肺炎確診個案，其中一人死亡。

為了追出第19例、已故的白牌車司機可能感染源，指揮中心鎖定一名高度懷疑的浙江台商，此台商在1月22日返台，曾多次出現呼吸道症狀並就醫，但當時浙江並未列入通報採檢條件。當19例確診，回頭採檢台商，因時間久遠，病毒反應已經呈陰性。經2間實驗室檢驗血液檢體，確定台商血液有武漢肺炎病毒抗體，證實曾經感染。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會表示，經採台商血液送台大醫院及中央研究院檢驗抗體後，已確認這名台商具武漢肺炎抗體，證實白牌計程車司機是遭浙江台商感染。

不過，儘管浙江台商血液檢體顯示曾經感染；應變官莊人祥表示，根據目前的確診個案定義，包含從血液培養出病毒或核酸檢驗要呈陽性，不包括血清檢驗陽性，不會將浙江台商列為台灣的第25例。

關於浙江台商不列確診個案，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳會後受訪表示，因此案已經是過去式，不會傳染給別人，他確實曾被感染，但將他列為確診個案，對防疫沒有幫助。（編輯：李亨山）1090220

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