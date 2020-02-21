因應肺炎2工廠停工 台中市府關注防疫假處理

（中央社記者蘇木春台中21日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台中市已有2家工廠因疫情停工，台中市政府勞工局今天表示，勞工若是因疫情隔離或停工，薪資由勞資雙方協商，勞工局會密切注意資方防疫假的處理方式。

中部地區傳出家族群聚感染事件，台中市潭子區一家木業工廠在18日傳出有員工確診後而停工，今天又出現第2家工廠因2019年冠狀病毒疾病而停工。其中木業工廠約影響60名員工，另家則是食品加工廠，約影響59名員工。

今天停工的食品加工廠表示，自21日起全面執行預防性停工，為期最長14天，停工並非收到衛福部疾管署通知，而是企業為確保同仁安全而執行。

台中市政府勞工局長吳威志表示，目前勞工隔離給假有幾種狀況，必須看中央防疫指揮中心的隔離通知，是發給公司還是個人，依據的法令以傳染病防治法優先。

吳威志說明，勞工若未感染肺炎而進行自主健康管理者，可請普通傷病假、事假或特別休假，原則上病假給1個月內半薪、事假不給薪、特別休假依年資給全薪，可由勞資雙方協商。若雇主對勞工出勤有疑慮，要求勞工不要出勤，仍應照給工資，勞工不必請假也無須補服勞務。

他說，勞工若經中央疫情指揮中心發出「居家隔離通知書」或「居家檢疫通知書」，因不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到、不能強迫勞工請假，且不得強迫勞工補行勞務、扣發全勤獎金、解僱或實施其他不利處分，強制隔離期間薪資由勞資雙方協商。

其中已停工的木業廠，勞工局目前無法取得聯繫得知勞資處理情形，吳威志說，經現場訪查、電話聯繫尚未聯繫上資方，無法得知停工的給假方式，已發通知函請資方3月3日出面說明防疫假處理方式，正密切追蹤中。

另外今天停工的食品加工廠，吳威志指出，若資方是自主停工，就是屬於勞資協議，停工前一定要先與勞工協調好，勞工局正與資方協商當中，現階段還是要以防疫為主，後續會協助勞工保障相關權益。（編輯：陳俊碩）1090221