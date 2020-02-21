相信台灣防疫能力 泰國威爾斯國際學校訪屏東

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，也重創觀光產業，泰國威爾斯國際學校相信台灣防疫機制嚴謹，原訂2月16日至21日前來台灣的教育旅行如期舉行，其中5天行程安排在屏東。

威爾斯國際學校由副董事長李美娟帶領46名師生到台灣，其中5天行程安排在屏東，縣府交通旅遊處長黃國維表示，縣府去年8月到泰國參加國際旅展，拜會2所當地國際學校，同年10月邀請對方到屏東踩線，泰國威爾斯國際學校安排2月16日至21日到台灣的海外教育旅行，其中5天在屏東。

李美娟表示，透過踩線後覺得屏東不管在生態景點或產業發展、多元族群文化等非常多亮點，尤其這次來的學生為7年級到9年級間，國籍有日本、韓國、泰國、美國和印度等，全部都是第一次到屏東。

李美娟也提到，相信台灣防疫的嚴謹，沒有取消行程，威爾斯學校董事長張耀浪就是屏東潮州鎮人，一定要支持自己的故鄉。

學校與屏東縣的旅行社合作規劃遊程，安排學生造訪海生館、墾丁森林遊樂區、貓鼻頭、關山夕陽、四重溪體驗泡湯，並品嚐體驗屏東可可的魅力、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、DIY琉璃珠製作、屏東市勝利星村、青創園區等多元主題行程。（編輯：陳俊碩）1090221