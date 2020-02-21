更多編輯台推薦新聞：
鑽石公主號包機接回20台人 檢疫流程一次看
生活

鑽石公主號包機接回20台人 檢疫流程一次看

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清
國際

獨家／直擊南韓武漢肺炎重疫區 大邱台師：口罩難求鬧區冷清

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%
生活

中研院7人團隊2週合成瑞德西韋 純度達97%

6項國考延期 高普考延至7/17
政治

6項國考延期 高普考延至7/17

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

相信台灣防疫能力 泰國威爾斯國際學校訪屏東

最新更新：2020/02/21 16:50

（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，也重創觀光產業，泰國威爾斯國際學校相信台灣防疫機制嚴謹，原訂2月16日至21日前來台灣的教育旅行如期舉行，其中5天行程安排在屏東。

威爾斯國際學校由副董事長李美娟帶領46名師生到台灣，其中5天行程安排在屏東，縣府交通旅遊處長黃國維表示，縣府去年8月到泰國參加國際旅展，拜會2所當地國際學校，同年10月邀請對方到屏東踩線，泰國威爾斯國際學校安排2月16日至21日到台灣的海外教育旅行，其中5天在屏東。

李美娟表示，透過踩線後覺得屏東不管在生態景點或產業發展、多元族群文化等非常多亮點，尤其這次來的學生為7年級到9年級間，國籍有日本、韓國、泰國、美國和印度等，全部都是第一次到屏東。

李美娟也提到，相信台灣防疫的嚴謹，沒有取消行程，威爾斯學校董事長張耀浪就是屏東潮州鎮人，一定要支持自己的故鄉。

學校與屏東縣的旅行社合作規劃遊程，安排學生造訪海生館、墾丁森林遊樂區、貓鼻頭、關山夕陽、四重溪體驗泡湯，並品嚐體驗屏東可可的魅力、原住民族文化園區、山川琉璃吊橋、DIY琉璃珠製作、屏東市勝利星村、青創園區等多元主題行程。（編輯：陳俊碩）1090221

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報