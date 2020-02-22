武漢肺炎延燒 日韓返台者也暫緩捐血28天

（中央社記者張茗喧台北22日電）武漢肺炎延燒日本、韓國，指揮中心今天宣布提高日韓旅遊疫情警示至第二級警示。為確保用血人安全，血液基金會今天也宣布，即日起自日本、韓國返台者一律暫緩捐血28天。

武漢肺炎持續蔓延，日本武漢肺炎確診病例數已達110例，不僅分散於14都道府縣，且超過7成為當地或疑似當地感染，多例感染源不明；韓國確診病例同樣快速增加，已達346例，逾7成為當地或疑似當地感染。

中央流行疫情指揮中心今天上午宣布，考量疫情延燒，即日起將日本、韓國的旅遊疫情建議提升至第二級警示（Alert），旅客需對當地採取加強防護。

因應這項政策、確保用血人安全，血液基金會今天宣布暫緩捐血範圍將擴及日本、韓國，即日起凡是從中國大陸、香港、澳門、新加坡、日本、韓國返台者，需於離開該地區後暫緩捐血28天。

此外，曾被確診感染新型冠狀病毒治療痊癒者以及確定病例的密切接觸者，同樣須緩捐血28天。

血液基金會強調，該會在全台的各捐血點均落實捐血人測量體溫及手部消毒、健康問診，並加強捐血場所通風、消毒頻率等措施，確保捐血人在安全的環境中完成捐血，請捐血人安心。

血液基金會也提醒捐血人，若捐血後出現發燒、呼吸道感染或肺炎症狀，應盡快就醫並撥打各捐血中心良心回電專線通知捐血中心（https://reurl.cc/L19aM4）。（編輯：葉俐緯）1090222