醫事人員出國禁令不納診所 指揮中心釋疑

（中央社記者吳欣紜台北26日電）衛福部初擬醫事人員出國規定，但診所醫護不列入規範範圍引起外界好奇。中央流行疫情指揮中心今天說，主因考量診所任職人數少及院內感染風險後的衝擊等，經評估後暫時排除。

基於防疫需要、院內感控，衛生福利部初擬醫事人員出國規定，限制對象以在醫院服務為主，初步討論的限制為，指揮中心發布為第三級旅遊疫情建議等級者（警告），禁止前往，如果有特例，必須經衛福部同意才能前往。至於旅遊疫情建議第一級（注意）、第二級（警示），暫緩前往，除非經所屬醫院同意才能前往。

外界好奇為何診所醫護不列入規範，衛福部醫事司長石崇良在疫情指揮中心記者會解釋，在醫療服務提供上，診所提供第一線照護幫助很大，據統計目前診所共2萬家、醫院500家，但考量診所任職人數少、影響層面以及服務總量、院內感染風險等，還有院內感染後可能的衝擊等，綜合評估決定暫時排除。

另外，由於醫事人員若因配合出國禁令而衍生損失，不論公務或私人行程都將全額補償，有媒體今天在記者會中詢問配合政策的醫事人員的旅程同行家屬是否也納入補償範圍。石崇良表示，禁止的原則講得很清楚，就是這段時間針對醫事人員本人做出限制，家人還是可以去，並沒有禁止。

但石崇良也強調，由於出國禁令的限制地區還是中央流行疫情指揮中心公布的旅遊警示注意或警告地區，這段期間還是希望國人做好自我健康管理，避免到這些有感染風險的地區，這不是只有醫事人員而已，應該全民國民都來配合。

由於醫事人員經報准出國，返國之後仍要依照指揮中心規定進行相關的居家檢疫或自主健康管理14天，且不得從事第一線醫療照顧工作，針對醫護人員進行居家檢疫給薪部分，石崇良指出，若是要前往第三級地區必須經衛福部同意且有一定特殊原因必要性，所以衛福部會給予補償，若是前往一、二級地區必須經醫院方同意，這屬於雇主同意，因此必須由院方給薪。（編輯：管中維）1090226