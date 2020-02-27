供居家檢疫旅客自費入住 北市2防疫旅館上線

（中央社記者梁珮綺台北27日電）武漢肺炎疫情延燒，常有居家隔離、居家檢疫者擅自外出挨罰情事，甚至旅客到台灣必須居家檢疫卻苦無住所。台北市因而推動「防疫旅館」，目前有2家可供居家檢疫旅客自費入住。

台北市副市長黃珊珊先前指出，部分外國人到台灣後必須進行居家檢疫，但下榻飯店不同意而被趕出來，觀傳局協調其他旅宿業者協助。

不過，台北市觀傳局指出，數百家旅宿業者中，僅有30家旅館願意接待自費居家檢疫旅客。而經過空調設備、房間有無對外窗、衛浴是否與其他旅客共用、所有員工是否有共識等篩檢，最終有2家正式上線，可提供40間客房。

觀傳局指出，其中一家旅館日前已接待來自上海、北京等地共4名台商，及2月26日入台的數名韓籍學生。

觀傳局表示，居家檢疫旅客入住期間，不提供客房清理，旅館業者將準備足量毛巾、床單、枕頭等備品供旅客使用，同時也準備抹布、菜瓜布、小掃帚、馬桶刷、除塵膠帶短拖把、去汙清潔劑等清潔用品讓旅客能自主清潔客房。

觀傳局表示，備品方面，洗髮精、沐浴乳、牙刷、拖鞋、杯子等多採用一次性包裝，供旅客退房時直接丟棄，降低感染風險，旅客離開時，清潔人員也將配戴護目鏡、口罩、手套，做好殺菌消毒、徹底防疫。（編輯：方沛清）1090227