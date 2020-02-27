中市府駁回中火訴願 台電：於法有違將提救濟

（中央社記者郝雪卿、蔡芃敏台中27日電）中市環保局針對中火生煤使用超量，裁處台電300萬元行政處分，市府今天駁回台電訴願。台電回應，環保署已撤銷中市府的行政處分，駁回訴願於法有違，將繼續提起救濟。

台電指出，中央主管機關環保署認定台中市環保局處分違法，已依行政程序法職權撤銷，也就是說原處分既不復存在，依照訴願法規定應該「不受理決定」，市府駁回訴願於法有違，後續將依法向高等行政法院提起救濟。

環保局指出，中火自108年1月26日起至108年11月28日止，總生煤使用量超過1104萬公噸，裁處台電公司新台幣300萬元行政處分，經台電提起訴願，台中市訴願審議委員會審議結果「訴願駁回」。

環保局表示，在106年11月核發的操作許可證與生煤使用許可證，都記載「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，且自「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」公布日起，4年內減少生煤使用量40%。

市府指出，台電自始至終均未提出異議，因此台電應管控許可證上記載的「全廠生煤使用量」，並對「應於生煤自治條例公布日（即105年1月26日）起4年內（即109年1月26日前）減少生煤使用量40%」等管制規定知之甚詳，並受其拘束。

至於是否可以適用10%容許差值，市府表示，參考行政院環保署105年2月16日解釋，因生煤年使用量屬可控制條件，且不受量測儀器或設備本身誤差變動，因此解釋上不適用容許差值。

環保局認為，中火裁處台電公司300萬元的行政處分並無不當，因此駁回台電訴願。台電若不服可再提行政訴訟，將由行政法院受理。

另外，針對環保署近日撤銷市府對台電的行政處分，台中市法制局也表示，根據地方制度法及行政院環保署組織條例規定，環保署若認為直轄市府行政處分違法，應報請行政院撤銷，因此環保署2月25日發函撤銷台中市環保局對中火的行政處分，有違反行政程序法之虞。（編輯：洪學廣）1090227